В ПФР напомнили, какие нерабочие периоды включаются в стаж

Существует ряд нестраховых периодов (то есть периодов, когда человек не работает и работодатели за него не отчисляют взносы в социальные фонды), за которые тем не менее идет стаж.

Как напоминает Пенсионный фонд России в своем аккаунте в "ВКонтакте", к таким нестраховым периодам относится служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, время ухода за нетрудоспособным членом семьи. За каждый год в течение нестрахового периода насчитывается 1,8 пенсионных коэффициента.

В Пенсионном фонде напоминают, что проверить свой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, также можно получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ. Если человек нашел ошибку и какой-то период работы или нестраховой период "потерялся", то нужно подать заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет.

Заявление можно подать лично или через своего представителя в клиентской службе ПФР; через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу ПФР независимо от адреса прописки.

В 2022 году для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента.