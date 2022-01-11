Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан по просьбе главы государства было принято Советом коллективной безопасности организации в ночь с 5 на 6 января. В миссии принимают участие около трех тысяч военных из стран-участниц Договора о коллективной безопасности. Во вторник, 11 января, Токаев заявил, что основная миссия миротворцев окончена, и через два дня начнется вывод контингента, который завершится в течение десяти дней.