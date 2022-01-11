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11.01.2022 14:23
Рубрика: Власть

Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан по просьбе главы государства было принято Советом коллективной безопасности организации в ночь с 5 на 6 января. В миссии принимают участие около трех тысяч военных из стран-участниц Договора о коллективной безопасности. Во вторник, 11 января, Токаев заявил, что основная миссия миротворцев окончена, и через два дня начнется вывод контингента, который завершится в течение десяти дней.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Казахстан Правительство МИД Массовые беспорядки в Казахстане

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