Белорусский режиссер Елена Турова мечтает о фильме, который задумал ее отец

Известный режиссер, сценарист, поэтесса, дочь знаменитого отца - народного артиста СССР Виктора Турова. И безусловный талант - сегодня Елена Турова считается одним из самых успешных белорусских режиссеров, создающих кино для детей и подростков. Свою последнюю работу - первый в истории Беларуси полнометражный анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба" - режиссер представила в 2021 году в Минске и Москве.

Как все прошло?

Елена Турова: По поводу Москвы, честно говоря, до последнего не была уверена, что премьера состоится. Октябрьский показ в Центральном доме кинематографистов мы планировали еще летом. И чем ближе была эта дата, тем меньше оставалось шансов: Москву тогда накрыла очередная волна коронавируса, мероприятия отменялись один за другим. Но я приехала на показ и увидела полный зал. Когда фильм закончился, дети выходили, обсуждая какие-то сцены, говорили, какое классное получилось кино. И я чуть не расплакалась: все не зря! После показа ко мне подошел Леонид Носырев - известный режиссер-аниматор, профессор ВГИКа, многолетний председатель жюри фестиваля "Анимаевка". Он тепло меня поздравил и сказал, что эта картина - большая удача студии анимационных фильмов "Беларусьфильма". Но самый запоминающийся комментарий дал один мальчик после просмотра мюзикла в Минске: "Знаете, такой классный фильм, что я бы его еще раз дома посмотрел".

Почему вы решили сделать не просто мультфильм, а именно мюзикл, тем самым усложнив себе задачу?

Елена Турова: Потому что я из того поколения детей, которое выросло на "Бременских музыкантах", "Летучем корабле", прекрасном мультфильме "Как львенок и черепаха пели песню". Помните, сколько классных музыкальных номеров там было? Поэтому мы ориентировались не на западные стандарты, а на киноленты из нашего детства. Лично меня, например, по-прежнему очень греют и вдохновляют работы советского мультипликатора Гарри Бардина. В его фильмах персонажи не только поют, но и разговаривают. Мы тоже решили остановиться на таком варианте.

Мне вообще кажется, что с детьми вам гораздо проще работать.

Елена Турова: Это потому, что я для детей снимаю? На самом деле не проще. Профессиональному актеру режиссер доверяет. И если вдруг режиссер не видит его в роли или определенном образе, актер может что-то подсказать. С ребенком такой номер не пройдет. Его нужно расшевелить, объяснить, направить. Хотя потом он может предложить свой вариант - и у меня были такие случаи. Например, в фильме "Киндервилейское привидение" девочка, которая играла роль Лютика, всегда знала свой кусочек сценария наизусть и у нее была своя трактовка действий персонажа. И это в пять лет, только представьте! Но иногда нужно уметь найти к детям особый подход. В том же "Киндервилейском привидении" у меня играли близнецы, которые вне площадки были хулиганами (как того и требовал сценарий!), но, как только включалась камера, они ничего не могли сделать. Я и так и эдак... А потом вдруг один из них дал мне гениальный совет: "Знаете, на нас надо орать. Мама на нас все время кричит, и тогда мы сразу все делаем". Это не мой метод, но что поделать? Под конец смены у меня болело горло, но близнецы реально работали!

Вы сами выбрали не актерскую профессию, а режиссуру? Это отец повлиял?

Елена Турова: Скорее характер сыграл свою роль. Я просто не получаю удовольствия от сцены.

В 2021 году вы входили в состав жюри конкурса молодежного кино на "Лiстападе". Сложное это дело - оценивать других?

Елена Турова: Очень. Главная награда конкурса досталась иранской картине "Сын", но лично для себя я отметила еще одну ленту - российского режиссера Глеба Росса "Белый гетеросексуальный мужчина".

Это очень тонкое, ироничное и актуальное кино, которое отвечает на те вопросы, которые я и сама хотела бы задать обществу..

Символично, что главный приз в конкурсе молодежного кино носит имя вашего отца.

Елена Турова: Виктор Туров был не просто замечательным режиссером, но и одним из главных инициаторов того, чтобы в минском театрально-художественном институте появился кинофакультет. В те годы получить кинообразование можно было либо в Москве, либо в Ленинграде. В Минске о таком могли только мечтать. Но отец вместе с коллегами добился того, чтобы такой факультет появился. Позже он сам выпустил несколько курсов режиссеров и один - сценаристов, был одним из первых преподавателей.

У отца осталось недосказанное слово - фильм "Фиеста 45", который он мечтал сделать. Лента о Великой Победе, когда мир победил нацизм и была одна победа на всех

В прошлом году широко отмечалось 85-летие Виктора Турова, ему была посвящена одна из внеконкурсных программ "Лiстапада".

Елена Турова: Безусловно, многое сделано и по-прежнему делается для того, чтобы имя Турова сохранилось для потомков. В Могилеве проводится "Туровская осень", главный приз конкурса молодежного кино носит имя отца. Его именем названы улицы в Могилеве и Минске, открыты барельефы в доме, где он жил, а также на фасаде могилевского кинотеатра "Родина", на "Беларусьфильме". Но есть у меня одна мечта.

Музей?

Елена Турова: Не угадали. У отца осталось недосказанное слово - это фильм "Фиеста 45", который он мечтал сделать. Лента о Великой Победе, когда мир победил нацизм и была одна победа на всех. Мне кажется, тема единства - это и сейчас болевая точка, и актуальная тема одновременно. Война никогда не должна повториться, и только единством мы можем спастись - в этом смысл отцовской идеи. До последних дней, даже в больнице, он продолжал говорить о сценарии... И вот мы с братом Артемом, который сейчас живет в Москве и работает в Государственной Думе, подумали: а может, в рамках нашего белорусско-российского партнерства и Союзного государства мы могли бы создать такой фильм? Пригласить авторов, найти режиссера, чтобы получилась картина, где в конце шли бы титры: "Идея Виктора Турова"...