Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76%

Доля заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон" среди проб, исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) составляет 76%. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего "дельтой". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, приходится 76% "омикрона", - сообщила Скворцова телеканалу "Россия-24". Она также уточнила, что эти выводы сделаны на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью тест-системы, разработанной ФМБА.

Напомним, накануне Росздравнадзор зарегистрировал первую в нашей стране тест-систему, способную выявлять "омикрон". Сообщалось, что набор регентов позволяет с высокой чувствительностью выявлять наличие этого штамма всего за полтора часа. Тест-система предназначена для использования в клинической лабораторной диагностике.

Ранее Вероника Скворцова также сообщила, что ФМБА сможет обеспечит все регионы России новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней.