Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф

IT-гиганты Google, Meta (ранее - Facebook), WhatsApp выплатили штрафы на общую сумму в 22 млн рублей, назначенные им российским регулятором за нарушение законодательства РФ. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

"Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее компаниям Google и Meta был присужден оборотный штраф за повторное неудаление контента в размере 7,2 и 2 млрд рублей. Эти штрафы стали самыми крупными, которые когда-либо были вынесены в адрес IT-гигантов российскими судами. До этого таким компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Тогда ряд экспертов отмечали, что решение суда должно стать точкой невозврата для иностранных компаний и вынудит их принять решение о взаимодействии с российскими властями.

Напомним, с 1 января 2022 года в России начал действовать закон о "приземлении" иностранных IT-корпораций. Компании, сайты которых в сутки посещает больше полумиллиона человек, теперь должны создавать свои представительства в России. К ним относятся Google, Meta, Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord и другие. Кроме того, закон затрагивает провайдеров хостинга, операторов рекламы и других распространителей информации в интернете.