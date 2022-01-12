Новости

Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:03
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии 15:27
Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана 15:22
Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности 15:17
Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции 14:53
Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами 14:47
Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан 14:46
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
Число участников аварии под Липецком выросло до 19 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 17:18
Рубрика: Экономика

Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф

Текст: Нина Егоршева

IT-гиганты Google, Meta (ранее - Facebook), WhatsApp выплатили штрафы на общую сумму в 22 млн рублей, назначенные им российским регулятором за нарушение законодательства РФ. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Фото: istock
Штраф для Google и Meta: Что решат IT-гиганты

"Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее компаниям Google и Meta был присужден оборотный штраф за повторное неудаление контента в размере 7,2 и 2 млрд рублей. Эти штрафы стали самыми крупными, которые когда-либо были вынесены в адрес IT-гигантов российскими судами. До этого таким компаниям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Тогда ряд экспертов отмечали, что решение суда должно стать точкой невозврата для иностранных компаний и вынудит их принять решение о взаимодействии с российскими властями.

Напомним, с 1 января 2022 года в России начал действовать закон о "приземлении" иностранных IT-корпораций. Компании, сайты которых в сутки посещает больше полумиллиона человек, теперь должны создавать свои представительства в России. К ним относятся Google, Meta, Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord и другие. Кроме того, закон затрагивает провайдеров хостинга, операторов рекламы и других распространителей информации в интернете.

Экономика Отрасли Связь Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Facebook

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами