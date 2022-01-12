Григоренко: Законопроектная деятельность остается одним из приоритетов правительства

На рассмотрении Госдумы находится 288 законопроектов, которые инициировало правительство, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"У нас сейчас в Государственной думе на разных стадиях находится 288 проектов федеральных законов, инициированных правительством. В последних числах декабря мы утвердили план законопроектной деятельности на 2022 год, туда вошло 127 законопроектов. Это тоже законопроекты, которые инициированы, исходя из собираемой нами обратной связи от граждан. Законопроектная деятельность как была, так и остается приоритетной в деятельности правительства РФ", - сказал Григоренко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году глава государства подписал 505 принятых Госдумой федеральных законов, из которых 289 (57 процентов) приняты по инициативе кабмина. "Все инициативы правительства РФ по законопроектной деятельности базируются на реальных запросах граждан и бизнеса, и на базе той информации, которую мы собирали", - добавил он.

Григоренко напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен чуть более, чем на тысячу рублей - с 12792 рублей до 13890. Также принят важный закон, направленный на решение вопросов защиты прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений из одного государственного пенсионного фонда в другой.

Также в 2022 году начинает работать закон, упрощающий порядок получения имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц при приобретении квартир. "Это очень хорошая норма, которая позволяет не представлять налоговую декларацию в налоговую службу, а через личный кабинет налоговой службы, в упрощенном режиме, получать этот вычет. При этом параллельно мы и сроки получения вычета сократили с 4 до 1,5 месяцев", - подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Отдельный блок поправок направлен на улучшение охраны труда. Чиновник отметил две новые нормы в Трудовом кодексе, которые направлены на безусловный запрет на работу в опасных условиях и гарантированное обеспечение средствами индивидуальной защиты на каждом рабочем месте при наличии вредных производственных факторов.

Также Григоренко выделил документы, которые связаны с климатической поездкой и совершенствованием охраны природы. Законодательно введена отчетность о выбросах парниковых газов и предусматривает введение целевых показателей их сокращения. А собственники предприятий теперь обязаны ликвидировать накопленный вред окружающей среде.

Кроме того, продолжается реформа контрольно-надзорной деятельности. Введен риск-ориентированный подход при проведении проверок, усовершенствован порядок досудебного обжалования всех контрольно-надзорных процедур.

Совершенствуется и градостроительная деятельность. В рамках реформы институтов развития на базе Фонда ЖКХ создается Фонд развития территории, который централизует весь объем работ, связанных с представлением законных интересов граждан - участников строительства. Упрощено технологическое подключение объектов капитального строительства к тепло- и газоснабжению, водоотведению.

Григоренко отметил несколько важных законов, которые инициировали парламентарии, разработанные при непосредственном участии и поддержке правительства. Так, отменен обязательный технический осмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, используемых гражданами в личных целях; "дачная амнистия" продлена до 2031 года; закон о "гаражной амнистии" регулирует все вопросы оформления прав на гаражи и земельные участки под ними; граждане получили гарантии на прожиточный минимум при обращении взыскания на доходы, расширен перечень доходов, на которые не может быть обращено такое взыскание.

"Законы нужные и своевременные. Мы с вами хорошо знаем и понимаем, что закон законом, но нужно наладить правоприменительную практику, так чтобы всё это работало в жизни и давало ту отдачу, которую мы ожидаем для страны, для экономики, для наших людей", - отреагировал президент на выступление Григоренко.