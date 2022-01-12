Лежащему в Коммунарке Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

Госпитализированному 5 января в тяжелом состоянии в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус Леониду Куравлеву провели экстренную операцию.

Как передает KP.RU, у 85-летнего актера диагностировали вирусную пневмонию, компьютерная томография показала 5-10% поражения легких, а интенсивное обследование выявило у Куравлева ряд сопутствующих заболеваний. Кроме того, у артиста диагностировали дисфагию - это нарушение глотания. Проще сказать, Леонид Вячеславович не мог самостоятельно принимать пищу, и 11 января медики приняли решение оперировать.

По словам источника, Куравлеву провели операцию на желудке - артисту сделали надрез стенки органа и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. "Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича", - пояснил собеседник издания, заверяя, что операция прошла успешно. Но состояние актера по-прежнему тяжелое: Куравлев находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Ранее стало известно, что тест народного артиста на коронавирус дал отрицательный результат.