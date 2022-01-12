"Наилучший вариант инсульта": актриса Елена Проклова о своем состоянии

Попавшая в реанимацию одной из столичных больниц с инсультом, но, к счастью, вскоре переведенная в обычную палату советская, российская актриса Елена Проклова рассказала о своем состоянии.

Как сообщила звезда "Мимино" в беседе с "Газетой.Ru", в результате инсульта у нее не были повреждены двигательные и умственные функции, поэтому, как надеется Елена Игоревна, уже к концу февраля она будет в строю.

"У меня все нормально. У меня наилучший вариант инсульта: не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат", - уточнила 68-летняя артистка. По словам Прокловой, ее постоянно тошнит, "кружит, мотает из стороны в сторону".

"Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии", - обещает актриса, призывая поклонников особо не переживать.