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12.01.2022 12:08
Рубрика: Общество

Ольга Любимова выразила соболезнования родным Михаила Зеленского

Текст: Мария Шепталова

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни телеведущего Михаила Зеленского. О неожиданной смерти известного журналиста и телеведущего стало известно накануне.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

"Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента", - приводит слова Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.

Министр особо отметила, что последние годы жизни Михаил Зеленский посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни. "Михаил Владимирович вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры", - сказала Ольга Любимова и выразила родным и близким телеведущего свои глубокие соболезнования.

Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Как сообщил Telegram-канал радиостанции "Вести ФМ", Зеленский почувствовал себя плохо во время отдыха в Доминикане, но врачи не смогли его спасти.

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