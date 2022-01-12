Продажи автомобилей в России в 2021 году выросли на 6%

Российский автопром по итогам 2021 года показал рост основных показателей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили. "По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн штук, что на 10% больше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8%", - отметил глава Минпромторга, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом продажи новых автомобилей в прошлом году выросли более чем на 6% - до 1,8 млн штук.

"Оперативно, практически в режиме онлайн, оценивать ситуацию на автомобильном рынке сегодня позволяет система электронных паспортов транспортных средств, которая показывает эти данные в реальном времени", - добавил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга заявил, что рост цен в 2022 году не будет столь серьезным, как в 2021 году. Мантуров также напомнил, что на поддержку спроса - льготные автокредиты, лизинг (в том числе электромобилей) и субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе - в бюджете заложено 20 млрд рублей.

В начале января правительство включило электромобили в программы льготного лизинга и автокредитования. Так, согласно постановлению о расширении программы льготного лизинга, скидка на покупку легкового электромобиля составит до 25% от его стоимости, но не более 625 тысяч рублей.

Второй документ расширил правила субсидирования льготного автокредитования: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн рублей (размер скидки - 10%; для Дальневосточного федерального округа - 25%) будут добавлены электромобили. Размер скидки для них также составит до 25% от стоимости электромобиля, но не более 625 тысяч рублей.

Кроме того, власти расширили перечень категорий граждан, которые могут претендовать на участие в программе льготного автокредитования - в него вошли работники учреждений государственной системы образования. Ранее воспользоваться льготными условиями могли граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин находящиеся в собственности более года автомобили старше шести лет.