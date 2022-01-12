Глава СК поручил наградить новосибирских подростков за спасение младенца

Подростки, которые обнаружили новорожденного ребенка на обочине дороги и спасли ему жизнь, получат ведомственные награды Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, вечером в Рождество компания молодых людей увидела коробку на обочине дороги у села Сосновка под Новосибирском. Подростки услышали странные звуки, доносящиеся из коробки, и подумали, что кто-то оставил в ней щенков или котят. Заглянув в коробку, компания друзей увидела младенца.

Благодаря их неравнодушию ребенка удалось оперативно доставить в медучреждение и спасти ему жизнь. В СК приняли решение наградить ребят за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность.

Вчера новосибирские следователи навестили в больнице спасенного ребенка. Девочка находится под присмотром медиков Детской городской клинической больницы №4. Угрозы ее здоровью и жизни нет. Офицеры Следственного комитета передали для малышки необходимые вещи.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела, которое возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего.