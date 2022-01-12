Академик РАН: Нет и быть не может людей, говорящих только правду

Физиолог, академик РАН Святослав Медведев, много лет возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой, считает, что жизнь без лжи - невозможна. Мы учимся говорить неправду буквально с рождения. Почему? Об этом корреспондент "Российской газеты" говорила с авторитетным ученым.

Святослав Всеволодович, вы утверждаете, что человек учится говорить неправду с пеленок. Как, да и зачем малышу врать?

Святослав Медведев: Когда человек рождается - мозг у него чист. Что происходит дальше? Малыш видит мамину грудь - начинает сосать. Дальше он фиксирует взгляд, понимает, что нужно головой пошевелить, чтобы найти сосок. Начинается познание мира.

Стал постарше - увидел на шкафу что-то вкусное, потянулся - не достать. Тащит стул и взбирается, чтобы взять вкусняшку. Это крайне важный этап в развитии ребенка. Совершая спланированное действие, он уже отделяет себя от окружающего мира и начинает пытаться преобразовывать этот мир под себя.

И первая осознанная манипуляция близкими: "Мама отправила меня спать, спать не хочу, притворюсь спящим, а сам посмотрю картинки в книжке, послушаю сказку на телефоне". И берет книжку, телефон под одеяло. Это и есть попытка манипуляции другим человеком, сокрытие своих мыслей.

Кстати, будьте осторожны в воспитании ребенка. Не хвалите его за то, какой он умница, маму так обманул. Иначе рискуете сформировать установку, что подобные действия правильные.

Но детство проходит, человек меняется.

Святослав Медведев: Хорошо, вот вам пример из взрослой жизни. Но как он похож на приведенный из детства! Вы знаете, что коллега заваривает очень вкусный чай, и вам хочется именно этого чаю. Попросить - считаете неудобным, и вы подходите к нему, начинаете говорить о работе или мыть кости другим сослуживцам в надежде, что чай - предложат. Предлагают. Что это как не попытка манипулирования?

Ситуаций по жизни миллион. И мы в течение дня многократно скрываем свои истинные чувства и манипулируем другими. Начиная от уборщицы и до политиков. Манипулируем на работе и дома.

То есть жизнь без манипуляций другими, а то и без откровенной лжи - утопия?

Святослав Медведев: Однозначно. Мы все сознательно вводим других в обман. Да и трудно представить, чтобы случилось, если бы мы не скрывали своих истинных чувств.

Например, утром опаздываю, говорю начальнику, что не в пробке стоял, а вчера с другом так надрался, что не до будильника было. А заодно выкладываю, что думаю о его намалеванной и страшной секретарше, о том, что он сам не на месте, и с его интеллектом - метлой махать. Ну и дома, жене: "У тебя дырка на халате и жаркое подгорело. И вообще, зачем я на тебе женился?" Что будет с таким правдолюбцем? Вылетит с работы и семью потеряет - за один день.

Единственное, что правильней - не называть любую ложь ложью. Где-то что-то скрыли - ну, неправда. А если гадостей наговорили о коллеге, желая самому выдвинуться, или от жены скрыли, что есть у вас красотка на стороне, - то это уже ложь.

А совесть? В ваших работах доказано: в мозге человека существует механизм, который оценивает поступки человека. За совесть отвечает какой-то участок мозга?

Святослав Медведев: Конкретного участка нет, есть общий механизм работы мозга. В нем формируется "матрица стереотипов". Она не дана нам от рождения, то есть гены тут ни при чем. Она формируется с рождения.

Младенец еще не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Но стереотипы формируются, причем они будут совершенно различны в зависимости от эпохи, воспитания, социума. Пример: мы считаем, что убийства детей - страшный грех. А первобытные люди, нападая на другое племя, вырезали всех. Потому что в сформированной у них "матрице стереотипов" было заложено: если не вырежут, дети подрастут, нападут на них и истребят. То есть совесть - это совпадение действий с установками, которые у нас сформированы. Если отклонение от них - она начинает "есть".

Этот механизм отлично описан у Марка Твена, когда Гекльберри Финн освобождает раба. Вроде бы совершает благое дело, а вот "матрица стереотипов" говорит, что нет, что это плохо. Так было заложено в воспитании подростка.

"Матрицы стереотипов" формируются по всем направлениям: начиная от самого простого, бытового. Каждое наше действие мозгом оценивается с точки зрения правильно-неправильно. И если вы поступаете не так, как предписано вашей "матрицей стереотипов", "детектор ошибок" реагирует, что-то внутри срабатывает, словно вывешивается "красный флажок".

Подождите! Получается, что "детектор ошибок", вывесив "красный флажок", должен заставить нас искать иное решение?

Святослав Медведев: Нет, он сигнализирует, но не останавливает. Хотите - прислушивайтесь, хотите - нет. Не прислушайтесь, в дальнейшем рискуете получить "муки совести", которые не дадут беззаботно наслаждаться деянием, противоречащим "матрицам стереотипов".

К слову, не лишено смысла народное поверье, что люди, причиняющее зло другим, тяжело болеют, что это зло подтачивает их изнутри. А на самом деле "виновник" мозг, пытающийся скоординировать ваши поступки с "матрицами стереотипов".

Можем ли мы обмануть мозг?

Святослав Медведев: Нет. И это доказано одним из моих учеников в диссертации. Даже когда вам что-то очень выгодно, чего-то очень хочется. Захотелось кока-колы? Мозг знает, что она неполезна и заявляет об этом. Выпьете, могут начаться "муки совести".

Полностью интервью с академиком РАН Святославом Медведевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".