Глава СК поручил проверить массовое "минирование" школ на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления Свердловской области организовать процессуальную проверку по факту ложных сообщений об акте терроризма в Екатеринбурге.

Из-за рассылки электронных сообщений о минировании сегодня пришлось массово эвакуировать 151 школу. Детей отправили временно на дистант. Также в соцсетях местные жители сообщали об эвакуации нескольких училищ.

"В школах и колледжах регулярно проводятся инструктажи с педагогами и сотрудниками о порядке действий в подобных ситуациях. В случае поступления такого сообщения детей выводят на улицу, проследив, чтобы все были одеты", - уточнил ранее глава регионального министерства образования Юрий Биктуганов.

Кстати

По данным правоохранительных органов, с 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (статья 207 УК РФ), в отдельных случаях - сразу по нескольким эпизодам.