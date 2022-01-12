Режиссер трилогии "Человек-паук" займется "Пунктом назначения 6"

Режиссёр новейшей трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс спродюсирует шестую часть культовой хоррор-серии "Пункт назначения" для HBO Max.

Также он придумал сюжет нового фильма, которым сейчас занимается New Line. Сценарий написали Лори Эванс Тейлор и Гай Бусик, также поработавшие над грядущим перезапуском "Крика", передаёт THR.

Крэйг Перри и Шейла Ханахан, работавшие над предыдущими частями "Пункта назначения", также вошли в число продюсеров проекта.

Слухи о шестом "Пункте назначения" ходят уже несколько лет, но теперь дело, кажется, всё-таки сдвинулось с мёртвой точки.