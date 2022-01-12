Tesla обновила Model S. Место для премьеры выбрали странное

Tesla Model S поступила в производство в 2012 году, и с тех пор ни разу не сменила поколение: компания предпочитает пока обходится небольшими доработками существующей генерации. Подоспела ещё одна модернизация флагманского электрокара.

Интересно, что премьера обновлённого Tesla Model S состоялась в Тайване, а не в США или, например, в Китае - на рынках, где объёмы продаж компании Илона Маска точно превосходят результаты "премьерного" региона. Этот факт наталкивает на мысль, что представленная в Тайване Model S 2022 модельного года - локальный рестайлинг.

Тем не менее, Tesla Model S "2022 получила матричную оптику вместо обычной светодиодной, как на более младшей Model 3 и кроссовере Model X. Сзади исчезла перемычка между фарами, изменился порт зарядки - теперь это разъём Combined Charging System.

Фото новинки в дилерском шоу-руме было опубликовано в Facebook пользователем Caster (в настоящее время пост удалён). После этого представители Tesla Owners Taiwan - компании, готовящей премьеру Model S нового модельного года, сообщили в аккаунте в Twitter об отмене мероприятия. Выставочный автомобиль был накрыт пологом во избежание преждевременного распространения информации.

Прошлое обновление Tesla Model S пережила в начале 2021 года: электрокар получил мощную версию Plaid и пересмотренный салон со штурвалом вместо рулевого колеса.