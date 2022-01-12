В Китае приняли закон о сокращении домашних заданий для школьников

Власти Китая приняли закон о домашнем воспитании, который требует сократить нагрузку на школьников. Документ, вступающий в силу с 1 января 2022 года, предписывает уменьшить объем домашних заданий и внеклассных дополнительных занятий.

После домашних заданий у детей должно оставаться время на отдых. Фото: BrianAJackson / iStock

Родители, в свою очередь, также не должны чрезмерно нагружать детей учебой, оставляя им время для отдыха, развлечений и спорта. В частности, в школах на выходных теперь не должно быть дополнительных занятий, в том числе репетиторских, а праздники станут для учащихся выходными днями. Такие шаги были предприняты из-за очень жесткой системы подготовки школьников в КНР, включая экзамены на всех уровнях обучения. От результатов экзаменов зависит дальнейшая судьба ученика, например, возможность поступить в престижный вуз, поэтому многие родители заставляют детей заниматься практически до изнеможения. Кроме того, расходы на обучение ложатся тяжелым бременем на бюджет семей.

Родители по закону также должны следить, чтобы у детей не развивалась чрезмерная зависимость от интернета. Ранее с этой целью было принято постановление, разрешающее детям и подросткам до 18 лет играть в компьютерные игры не более трех часов в неделю, с 20.00 до 21.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, плюс - в дни официальных праздников. С этой же целью в приложении Douyin (китайская версия TikTok) вводится "молодежный режим" - дети до 14 лет могут использовать приложение не более 40 минут в день. На рассмотрении сейчас находится законопроект, который обяжет родителей отвечать за проступки детей. "Неправильное воспитание - главная причина плохого поведения подростков", - отметил пресс-секретарь комиссии по законодательным вопросам при Всекитайском собрании народных представителей Чжань Цивэй.

Как вам это?

В России закона, регулирующего то, как родители занимаются воспитанием детей дома, нет. Никто сверху не отслеживает, сколько ребенок сидит за компьютером и сколько часов у него уходит на выполнение домашних заданий. Правда, по времени, которое дети могут проводить перед экраном, есть рекомендации Роспотребнадзора. Например, для начальной школы в день - максимум 45 минут в школе и 90 минут дома. А как на самом деле? По данным исследования Российской академии образования, еще до пандемии среднестатистический дошкольник проводил перед экраном около 24 часов в неделю. А пандемия только увеличила эти показатели. Только 12 процентов ребят сидят в гаджетах вместе с родителями. А более 80 процентов мам и пап никак не контролируют процесс.

По мнению члена экспертно-консультативного совета родительской общественности при московском департаменте образования и науки Татьяны Суздальницкой, инициативе китайских властей можно позавидовать: "В Китае очень последовательно ограничивают время, которое дети проводят за экраном, играя в компьютерные игры. Сейчас это не более пары часов в неделю. Там правильный курс на уменьшение нагрузки школьников. Ведь Китай - единственная страна, где домашку дети делают дольше, чем в России".

По мнению эксперта, в России китайский опыт пока невозможен: у нас другой менталитет и нет устоявшегося коллективного самосознания.