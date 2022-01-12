Верховный суд указал, что считать ненадлежащим уведомлением о слушании дела

О слушании дела в суде, например, о лишении водителя прав, могут уведомить с помощью СМС-сообщения. Но только в том случае, если водитель дал на это согласие. В противном случае это будет считаться ненадлежащим уведомлением. А водитель - лишенным права на защиту. Что повлечет в лучшем случае пересмотр дела. Об этом напомнил Верховный суд, разбирая дело водителя, которого лишили прав якобы за отказ от медосвидетельствования.

Лишиться прав можно из-за ненадлежащего уведомления о слушаниях по делу. И тут хоть волком вой. Фото: Александр Корольков

Дело оказалось захватывающим. Мировой судья буквально поверил инспектору на слово, не проверил достоверность документов и соблюдение процедуры направления на медосвидетельствование. Но обо всем по порядку. В декабре 2020 года некий водитель Апозян был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы на Кантемировской улице в Москве, сообщает портал Право.ру. Тот посчитал, что водитель нетрезв - в протоколе указано несколько признаков, в том числе и запах алкоголя изо рта. Инспектор предложил пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. То есть, грубо говоря, подышать в алкотестер. От этой процедуры водитель не отказался, а прибор показал нулевой результат.

А далее данные расходятся. Инспектор утверждает, что прибор его подозрения не развеял и он предложил водителю пройти медицинское освидетельствование на опьянение, от которого водитель отказался. В то же время водитель и его адвокат утверждают, что никто не отказывался от медосвидетельствования, инспектор его вовсе не предлагал. А предлагал он тут же на месте сдать мочу на анализ. Без посещения медицинского учреждения. Понятно, что на такой шаг, не предусмотренный никакими законами и инструкциями, водитель не пошел. Что не помешало инспектору оформить протокол об отказе от медосвидетельствования, как будто он имеет право проводить сугубо медицинские операции в виде взятия анализов.

Далее мировой суд лишил Апозяна прав на полтора года и назначил штраф - 30 тысяч рублей. Кассационный суд поддержал это решение. И только Верховный суд не согласился с ним.

Первое, на что обратил внимание ВС, это на то, что водитель и адвокат неоднократно указывали на нарушение процедуры направления на медосвидетельствоание. Проверить это можно было бы просто: вызвать в суд понятых. Но мировой судья этого не сделал.

Инспектор не предлагал водителю пройти медосвидетельствование. Он предлагал сдать анализы на месте, а за отказ оформил протокол

Известно, что проведение алкогольного освидетельствования, а также направление на медосвидетельствование должно осуществляться либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Но видеозаписи процедуры также не оказалось. Она была автоматически удалена из хранилища, сообщили мировому судье из подразделения ДПС.

Таким образом нижестоящими судами вопрос законности направления на медосвидетельствование водителя всесторонне не выяснялся. Напомним, что нарушение этой процедуры не раз приводило к освобождению водителей от ответственности.

Кроме того, Верховный суд обратил внимание на извещение водителя о месте и времени рассмотрения дела. Мировым судьей оно было направлено водителю и его защитнику СМС-сообщением. Но вместе с тем в материалах дела нет сведений о том, что они давали согласие на такое уведомление.

В то же время согласно постановлению Пленума Верховного суда от 24 марта 2005 года извещение может быть направленно с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать его получение. В том числе СМС-сообщением в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. А раз согласия водителя и его адвоката на такое уведомление нет, значит, они не были должным образом извещены о дате рассмотрения дела мировым судьей, что повлекло нарушение прав пострадавшего на защиту.

Учитывая все это, Верховный суд отменил решения нижестоящих судов. А дело прекратил в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены решения.

К сожалению, Верховному суду довольно часто приходится указывать нижестоящим судам на ненадлежащее уведомление о времени и месте рассмотрения дела. Особенно показательное дело слушалось еще в 2017 году. Там водителя лишили прав на год за повторный выезд на встречную полосу. При этом судья направил повестку, которую тот не получил. Но удивительно, дело слушалось еще до того, как истек срок хранения этого письма на почте.

Однако перед слушанием судья направил телефонограмму. Но номер телефона не был указан. А значит, проконтролировать, кому она была направлена, невозможно. Невозможно также проконтролировать и получение этой телефонограммы адресатом.

Ну и еще один момент: телефонограмма была направлена за несколько часов до начала слушания по делу. А это говорит о том, что водитель не был извещен заблаговременно. Тем не менее судья рассмотрела дело в его отсутствие, указав, что он был извещен заблаговременно и надлежащим образом.

Этот вопрос оставили без внимания все последующие суды. Но Верховный суд счел водителя уведомленным ненадлежащим образом, не заблаговременно, а следовательно, посчитал, что его право на защиту было нарушено.

На этом основании Верховный суд отменил решения нижестоящих судов. А дело прекратил на основании истечения срока давности по привлечению к ответственности.

Надо сказать, что и тому и другому водителю до решения Верховного суда пришлось походить пешком. Ведь прав они были лишены и решения вступили в силу. Может, стоит ввести персональную ответственность за незаконные решения, и тогда их будет меньше?