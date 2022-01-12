Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России

Как ранее сообщалось, в Женеве прошли переговоры о гарантиях безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО на восток.

Володин напомнил, что РФ хочет получить твердые, юридически обязывающие гарантии безопасности. Ведь долг государства - обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь, подчеркнул он.

Политик напомнил, что в начале 90-х США обещали не расширять НАТО на восток. "Обманули", - констатировал он. А сегодня, продолжил Володин, Вашингтон, "как слон в посудной лавке", разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны.

Председатель ГД считает, что европейским государствам следует возмутиться. "Случись что, полыхнет здесь, а не за океаном, - предупредил спикер. - США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников".

Он убежден, что выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США.

"Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий", - подчеркнул парламентарий.

По его оценке, ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса.