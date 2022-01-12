Новости

Под Волгоградом археологи обнаружили неизвестные науке курганы 09:51
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 09:46
Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим 09:20
Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания 09:16
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный" 09:12
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты 09:00
Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы 08:55
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России 08:47
Гинцбург пояснил, почему "Спутник V" не нужно модифицировать под "омикрон" 08:37
Премьер Казахстана: Новому правительству предстоит вывести страну из кризиса 08:17
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании 08:01
На Большом Каменном мосту в Москве обновили подсветку 07:56
Экономист: Время очного обучения не учитывается при начислении пенсии 07:32
Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало" 07:27
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем 06:40
Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состояние кожи 06:36
В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет 05:57
В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры" 05:52
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю 05:30
Под Братском шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками 05:17
Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму 05:09
В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами 04:55
В Приморье спасли травмированного тигренка 04:49
Нефть марки Brent на бирже ICE подорожала до 84,01 доллара за баррель 04:29
Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2" 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 08:47
Рубрика: Власть

Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России

Текст: Татьяна Замахина
США придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщалось, в Женеве прошли переговоры о гарантиях безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО на восток.

Володин напомнил, что РФ хочет получить твердые, юридически обязывающие гарантии безопасности. Ведь долг государства - обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь, подчеркнул он.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО

Политик напомнил, что в начале 90-х США обещали не расширять НАТО на восток. "Обманули", - констатировал он. А сегодня, продолжил Володин, Вашингтон, "как слон в посудной лавке", разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны.

Председатель ГД считает, что европейским государствам следует возмутиться. "Случись что, полыхнет здесь, а не за океаном, - предупредил спикер. - США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников".

Он убежден, что выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
СМИ: США дадут письменный ответ по предложениям о гарантиях на следующей неделе

"Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий", - подчеркнул парламентарий.

По его оценке, ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации НАТО Россия и США Расширение НАТО

Главное сегодня

Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни