В Бельгии больше не будут отдавать приоритет в больницах заболевшим ковидом

Растущие показатели заболеваемости коронавирусом заставляют бельгийские власти пересмотреть подходы к госпитализации пациентов. Если вариант "омикрон" будет и дальше оказывать возрастающее давление на медицинскую систему страны, заболевшие COVID-19 больше не будут иметь приоритет для направления в больницы по сравнению с обычными пациентами.

Сейчас в больницах по всей стране находятся более двух тысяч коронавирусных больных, а ровно половина койко-мест в интенсивной терапии зарезервирована именно для них. Из-за этого другие пациенты зачастую не могут получить необходимую своевременную помощь.

В соответствии с новым планом министерства здравоохранения Бельгии, больницы перестанут выделять специальные койко-места для коронавирусных больных, а обслуживаться они будут в порядке живой очереди.

"Мы хотим помочь как можно большему числу пациентов, - подчеркивают санитарные власти. - Мы больше не можем выделять такое количество ресурсов на одно заболевшего, поэтому помощь будет оказываться на основе экстренности случая, вне зависимости от того, есть ли у пациента ковид или нет".