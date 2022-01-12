Заседание Совета Россия-НАТО началось в Брюсселе

Заседание Совета Россия-НАТО (СРН) началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, передает РИА Новости.

Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Дипведомство РФ представит замминистра иностранных РФ Александр Грушко.

Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. Планируется, что переговоры будут длиться около трех часов. В четверг, 13 января, состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Грушко заявил, что как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание. Он отметил, что Москва будет добиваться конкретной реакции на российский проект соглашения о гарантиях.