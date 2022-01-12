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Астрономы выяснили, почему Земля не стала суперземлей

Фото: Andrea Isella/Rice University
Фото: Andrea Isella/Rice University

Международная команда астрономов представила новое исследование, доказывающее, что в далеком прошлом наше Солнце могло быть окружено кольцами из пыли, подобными кольцам Сатурна. Исследователи считают, что процесс их образования мог помешать нашей планете стать суперземлей.

Фото: pixabay
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Об открытии кратко рассказывает Space.com. Суперземлями в астрономии называется тип планет, которые примерно вдвое превосходят Землю по размерам и в 10 раз - по массе. Такие объекты являются довольно распространенными. Суперземли вращаются вокруг трети солнцеподобных звезд в нашей галактике.

В связи с этим астрономов давно заботит вопрос о том, почему в Солнечной системе такой планеты нет. Главным кандидатом на звание суперземли могла бы стать Земля. Команда во главе с астрофизиком Андре Изидоро из Университета Райса в Хьюстоне (США) заявила, что, возможно, ей удалось раскрыть эту тайну.

Изидоро и его коллеги разработали компьютерную модель, которая помогла сымитировать условия формирования Солнечной системы на ранней стадии. Моделирование показало, что юное Солнце окружали кольца, подобные кольцам Сатурна. Ученые объясняют, что области высокого давления вокруг светила, вероятно, возникли, когда частицы космической двигались к нему под его сильным гравитационным притяжением, нагревались и выделяли большое количество испарившегося газа.

Области высокого давления заставили пыль собраться в кольца. Без них Солнце быстро поглотило бы эту пыль, а ведь именно она и стала основным материалом для образования планет. А так из ближайшего к Солнцу кольцу образовались Меркурий, Венера, Земля и Марс, из среднего - остальные планеты. Внешнее кольцо стало поставщиком материала для формирования комет и астероидов в поясе Койпера.

Исследователи выяснили, что на процесс формирования планет влияла скорость появления самих колец. Если бы этот процесс происходил чуть медленнее, то в Солнечной системе могли бы сформироваться суперземли. Однако в этом случае не было бы Земли. Полностью результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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Фото: ТАСС
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