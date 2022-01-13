АвтоВАЗ продолжил тему "черных" спецверсий: представлена Lada Niva Travel Black

В рамках пресс-конференции, посвящённой итогам 2021 года, АвтоВАЗ представил спецверсию Lada Niva Travel, о которой "шпионы" рассказали ещё осенью. Внедорожник в исполнении Black пополнил линейку моделей в аналогичной комплектации: Vesta Cross, Niva Legend, Xray Cross.

В основе новинки лежит комплектация Comfort, в списке штатных опций которой нет рейлингов, а у Niva Travel Black они имеются. Также внедорожник в новом исполнении получил чёрные корпуса зеркал заднего вида, накладки на арки и бамперы, колёсные диски этого же цвета, а также шильдики на рамках задних окон.

Салон Niva Travel Black отличается ромбовидной прострочкой сидений, вышитым на спинках кресел названием спецверсии, а также чёрным потолком.

Цены на Niva Travel Black пока не объявлены. Niva Travel в комплектации Comfort стоит 936 900 рублей.

Появление новой спецверсии в арсенале внедорожника может ещё больше укрепить положение внедорожника на российском рынке. Так, в 2021 году было реализовано 25415 машин, что на 28% больше, чем годом ранее, когда модель продавалась как Lada/Chevrolet Niva с дизайном из 90-х.