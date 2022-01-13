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13.01.2022 17:00
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск ответил российским владельцам Tesla

Текст: Михаил Азнавуров
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/ Stephen Lam Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/ Stephen Lam
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/ Stephen Lam

"Tesla работает над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить (официальным - Прим. "РГ") сервисом владельцев электромобилей Tesla по всему миру", - так глава американской автомобильной компании Илон Маск отреагировал в Twitter на набравшее популярность видео из России, в котором московские владельцы электромобилей бренда коллективно обращаются к нему и просят открыть в России официальное представительство фирмы.

Фото: iStock
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Напомним, в размещенном 10 января видеоролике российские потребители жаловались на проблемы с эксплуатацией Tesla - нет ни службы техподдержки, ни квалифицированного сервиса, ни склада запчастей.

В своем ответе россиянам американский автопромышленник добавил, что миссия Tesla - обеспечить устойчивую энергетику по всему миру.

Напомним, в мае 2021 года в своем онлайн-выступлении для российского форума "Новое знание", Илон Маск заявил, что "в скором времени" намерен создать в России официальное представительство Tesla, а в среднесрочной перспективе даже открыть здесь автозавод, который работал бы на покрытие рынков России и сопредельных стран.

Пока все Теслы ввозятся в Россию серыми импортерами.

#Tesla