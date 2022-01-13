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13.01.2022 08:20
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz оставит универсалы в прошлом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Концерн Daimler AG к 2030 году откажется от выпуска легковых автомобилей Mercedes-Benz в кузове "универсал", сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Причиной отказа от не так давно самого популярного типа кузова у европейских потребителей является отсутствие спроса на универсалы на двух приоритетных для компании рынках сегодня - в Китае и США.

Последним новым универсалом Mercedes-Benz станет E-Class T-model шестого поколения, который, как ожидается, дебютирует в первой половине 2023 года.

Вместо такого типа грузопассажирских моделей компания расширит предложение кроссоверов - спрос на SUV продолжает расти по всему миру.

Напомним, ранее глава шведской Volvo Cars Хокан Самуэльссон заявил, что компания принципиально не откажется от легковушек в традиционных форм-факторах "седан" и "универсал".

#Mercedes-Benz