Netflix снимет два сиквела "Красного уведомления"

Стриминговый сервис Netflix планирует снять два продолжения успешного "Красного уведомления". Фильм на старте показа стал самым успешным фильмом Netflix.

По данным Deadline, стример планирует начать производство картин в начале 2023 года, и Роусон Маршалл Тёрбер ("Небоскрёб", "Мы - Миллеры") уже приступил к написанию сценария.

Согласно данным издания, троица - Райан "Дэдпул" Рейнольдс, Дуэйн "Скала" Джонсон и Галь "Чудо-женщина" Гадот - вернутся к своим ролям. Также к ним могут присоединиться другие звезды, для того, чтобы "создать актерский ансамбль, подобный "Одиннадцати друзьям Оушена".