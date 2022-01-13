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Netflix снимет два сиквела "Красного уведомления"

Новости
    13.01.2022, 10:31
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix планирует снять два продолжения успешного "Красного уведомления". Фильм на старте показа стал самым успешным фильмом Netflix.

По данным Deadline, стример планирует начать производство картин в начале 2023 года, и Роусон Маршалл Тёрбер ("Небоскрёб", "Мы - Миллеры") уже приступил к написанию сценария.

Согласно данным издания, троица - Райан "Дэдпул" Рейнольдс, Дуэйн "Скала" Джонсон и Галь "Чудо-женщина" Гадот - вернутся к своим ролям. Также к ним могут присоединиться другие звезды, для того, чтобы "создать актерский ансамбль, подобный "Одиннадцати друзьям Оушена".

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