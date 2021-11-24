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"Красное уведомление" стало вторым на Netflix по числу просмотров

Новости
    24.11.2021, 14:14
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Красное уведомление" с момента выхода 12 ноября набрал уже 277,9 млн часов просмотров, став вторым самым просматриваемым фильмом на стриминговом сервисе Netflix. До этого боевик показал лучший старт в истории сервиса.

На первом месте с 282 млн часов просмотров фильм "Птичий короб" (Bird Box) с Сандрой Буллок, пишет Deadline.

В фильме снялись Райан "Дэдпул" Рейнольдс, Дуэйн "Скала" Джонсон и Галь "Чудо-женщина" Гадот.

Сценаристы выдумали артефакт "яйца Клеопатры", за которыми охотится мошенница, которая по ходу действия отправляет агента ФБР и известного вора предметов искусства в русскую тюрьму и им предстоит оттуда сбежать и поймать плутовку.

Режиссер и сценариcт - Роусон Маршалл Тёрбер ("Небоскрёб", "Мы - Миллеры"). В ролях: Риту Эрийа ("Шерлок"), Крис Диамантополос ("Клан Сопрано"), Винченцо Амато ("Подпольная империя").

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