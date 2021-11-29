"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix

Комедийный боевик "Красное уведомление" стал самым просматриваемым фильмом Netflix.

Об этом сообщил Дуэйн Джонсон, выложив в своём Instagram клюквенную сцену с "nyet politsiya" с участием себя, Райана Рейнольдса и "Драго Гранде".

На прошлой неделе "Красное уведомление" вышло на второе место с 277,9 млн часов просмотра. Уже тогда оно совсем немного уступало "Птичьему коробу" (282 млн часов), так что смена лидера была вопросом ближайшего времени, что Скала и подтвердил. Кроме того, старт боевика оказался самым успешным за всю историю сервиса.

Среди сериалов онлайн-кинотеатра первую строчку держит анимационный проект "Аркейн".