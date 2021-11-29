Новости

Во втором сезоне "Ведьмака" будут сцены с обнаженными героинями 17:05
Сайты по продаже билетов на "Человека-паука" рухнули из-за спроса 16:41
Вышел трейлер сериала "Джо Пикетт" 16:39
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 15:46
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве 14:42

"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix

Новости
    29.11.2021, 16:25
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Комедийный боевик "Красное уведомление" стал самым просматриваемым фильмом Netflix.

Об этом сообщил Дуэйн Джонсон, выложив в своём Instagram клюквенную сцену с "nyet politsiya" с участием себя, Райана Рейнольдса и "Драго Гранде".

На прошлой неделе "Красное уведомление" вышло на второе место с 277,9 млн часов просмотра. Уже тогда оно совсем немного уступало "Птичьему коробу" (282 млн часов), так что смена лидера была вопросом ближайшего времени, что Скала и подтвердил. Кроме того, старт боевика оказался самым успешным за всю историю сервиса.

Среди сериалов онлайн-кинотеатра первую строчку держит анимационный проект "Аркейн".

Новости

Умер актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов 13:43
Умерла актриса "золотого века" аргентинского кино Аида Рубино 13:15
Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря 12:59
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Константин Романенко 12:41
⧣ США
Фото: @drpatfarrell/twitter.com
Умер "крестный отец" Мэттью Макконахи и Миллы Йовович Дон Филлипс 11:17
Умерла звезда американских "мыльных опер" Лиза Браун 10:43
Мультфильм "Энканто" возглавил российский прокат 09:46
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Netflix
Видео: Ведьмак Генри Кавилл против огромного монстра-насекомого 26.11.2021
В сериале "Соколиный глаз" Marvel показала камео нового персонажа 25.11.2021
Видео: Стрэндж и Осьминог спорят, кто на самом деле Человек-паук 24.11.2021
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Опубликованы новые тизеры четвертой "Матрицы" с новыми сценами 24.11.2021
"Красное уведомление" стало вторым на Netflix по числу просмотров 24.11.2021
Сериал "Зов ада" обогнал по просмотрам "Игру в кальмара" 24.11.2021