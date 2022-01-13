Ученые создали микроробота для очистки кровеносных сосудов

Ученые из Китайского университета Гонконга сконструировали робота микронного размера, умеющего перемещаться по кровеносным сосудам. Результаты их работы описаны в www.acs.org.

Робот может скользить в сосудах в любых направлениях, он оснащен системой антикоагулянтов, которые впрыскиваются в тромбы. Движение робота происходит за счет миниатюрного спиралевидного пропеллера. Опыты на свиных сосудах показали, что лекарство, доставляемое таким роботом, в пять раз эффективнее, чем лекарство, принятое обычными способами, поскольку роторы робота равномерно распределяют лекарство около тромба.

Миниробота также можно использовать для доставки крови и других веществ - например, стволовых клеток. Пока непонятно, как иммунная система человека отреагирует на таких роботов, поэтому главные испытания еще впереди.