Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Ученые создали микроробота для очистки кровеносных сосудов

13.01.2022 / 10:44

Ученые из Китайского университета Гонконга сконструировали робота микронного размера, умеющего перемещаться по кровеносным сосудам. Результаты их работы описаны в www.acs.org.

Фото: iStock
Кардиолог Хорошев: Чрезмерное утепление зимой повышает риск тромбоза

Робот может скользить в сосудах в любых направлениях, он оснащен системой антикоагулянтов, которые впрыскиваются в тромбы. Движение робота происходит за счет миниатюрного спиралевидного пропеллера. Опыты на свиных сосудах показали, что лекарство, доставляемое таким роботом, в пять раз эффективнее, чем лекарство, принятое обычными способами, поскольку роторы робота равномерно распределяют лекарство около тромба.

Миниробота также можно использовать для доставки крови и других веществ - например, стволовых клеток. Пока непонятно, как иммунная система человека отреагирует на таких роботов, поэтому главные испытания еще впереди.

Поделиться
Фото: iStock
#Наука ПРО

Академик РАН: Нет и быть не может людей, говорящих только правду

Фото: iStock
#Наука ПРО

Нижегородские ученые доказали, что необязательно ходить в ногу, чтобы раскачать мост

Фото: Пресс-служба РКЦ
#Наука ПРО

Когда в России появится свой квантовый компьютер

Фото: iStock
#Наука ПРО #Медицина

В Швеции дрон с дефибриллятором впервые спас жизнь человеку

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"
#Наука ПРО #Просто космос

Запуск "Луны-25" станет главным российским научным событием в 2022 году