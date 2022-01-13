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13.01.2022 15:45
Рубрика: Экономика

Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках Гайдаровского форума поделился планами по дальнейшему развитию Евразийского экономического союза. По его словам, акцент будет сделан на развитие кооперационных цепочек, транспортно-логистическую составляющую, а также цифровое и гуманитарное развитие союза.

Объем внешней торговли стран ЕАЭС в 2021 году достигнет 800 млрд долларов

"В первую очередь - развитие кооперационных цепочек, именно через это будет развиваться торговля. Здесь мы сосредоточимся на дальнейшем производстве российских вакцин в странах союза в рамках производственной кооперации. Также важно переводить наших партнеров на кооперационные проекты в сфере высоких технологий. Прежде всего, это касается развития авиации. Чтобы те разработки, которые есть у РФ в области гражданской авиации, становились общими. И тогда на этих самолетах будут летать все, и у всех будет интерес поддерживать эту отрасль", - пояснил Алексей Оверчук.

Второе направление, по словам вице-премьера, транспортно-логистическое. В первую очередь, речь идет о строительстве дорог.

"Россия строит дорогу "Европа - Западный Китай", которая находится в активной фазе и выходит на Казахстан. И дорога "Меридиан", по которой мы занимаемся вопросами поиска финансирования и организационными моментами. Тут тоже выход на Казахстан и это априори интеграционный проект. Мы тесно сотрудничаем с Казахстаном по этим вопросам. Конечно, чтобы обеспечить конкурентоспособность, нужно оборудовать современные пункты пропуска на наших границах - сегодня это узкие "горлышки" - и нужно, чтобы эффективно заработали цифровые транспортные коридоры", - пояснил Оверчук.

Запущен цифровой портал об интеграции в ЕАЭС

Что касается цифрового развития, то здесь вице-премьер отметил важность создания новых ресурсов, полезных жителям стран союза.

"В этом году мы рассчитываем запустить приложение, которое будет не только помогать людям искать работу в членах ЕАЭС, но и содержать весь комплекс сервисов вокруг поиска и работы и трудоустройства", - рассказал зампредседателя правительства.

Также Оверчук отметил необходимость создания единых учетных систем юрлиц, а в будущем, возможно, и физлиц. По его словам, это необходимое условия для создания единой безбарьерной экономики, а сделать эти системы можно, не нарушая ничего суверенитета.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул важность гуманитарного развития стран-участниц союза.

"Это было пока что очень слабо развито в ЕАЭС. Россия предлагала такие идеи в свое время, но некоторые государства очень осторожно относились к нашим предложениям. Думаю, сегодня есть повод переосмыслить эту позицию, ибо формирование идеологии евразийства очень важно для сближения экономик и народов наших стран", - сказал Алексей Оверчук.

Экономика Макроэкономика Экономика ВЭД Правительство Вице-премьеры Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Гайдаровский форум

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