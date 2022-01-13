Польские СМИ: США хотят сорвать переговоры с Россией

США хотят сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине. Такое мнение высказал польский общественно-политический еженедельник Mysl Polska, написав о "дьявольском плане НАТО".

"Я полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчетливо стремятся к эскалации конфликта", - цитирует автора РИА Новости. По его мнению, Вашингтон стремится втянуть Москву в войну, в которой сам участвовать не стремится.

"Ядерной войны они (американцы - прим.ред.) не хотят, ведь победителей в ней не будет. Им нужна война на Украине, и они стараются втянуть в нее Россию", - пишет издание. Попытку стравить родственные народы оно признает циничной. "Поистине дьявольский план предполагает создание такой ситуации, в которой представители русского и украинского народов, имеющие общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта", - отмечает автор в этом мрачном сценарии.

Напомним, на этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, до этого в Женеве прошли переговоры делегаций РФ и США по вопросам безопасности.