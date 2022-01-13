Свыше 2 тысяч жителей Сахалина остались без света и тепла из-за аварии

В селе Троицкое на юге Сахалинской области более двух тысяч жителей остались без света и тепла из-за аварии на газораспределительной сети. Она затронула 23 многоквартирных и 189 частных домов.

Глава региона Валерий Лимаренко поручил в кратчайшие сроки восстановить газоснабжение.

- Газовые службы обойдут все квартиры. Нужно проветрить помещения, проверить оборудование. Это необходимо, чтобы не допустить утечек в дальнейшем. Мы стремимся уложиться в световой день и завершить эту работу к 16 часам. Я лично приеду на место происшествия с комиссией, - заявил Валерий Лимаренко.

На первом этапе специалисты займутся восстановлением подачи электричества. После этого можно будет установить тепловые пушки в подъездах и включить электрообогреватели в квартирах. Затем будет налажено газоснабжение.

Напомним, в ночь на 13 января в Троицком произошел скачок давления в газовой сети. В одном из домов взорвался бойлер. Пожилая женщина получила ожоги и была доставлена в больницу.