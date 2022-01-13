В Забайкалье откроют пункт пропуска на границе с Китаем

С 14 января возобновятся грузоперевозки через пункт пропуска между российским Забайкальском и китайским городом Маньчжурия. Об этом сообщает министерство планирования и развития Забайкальского края.

На сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков уже ведется прием электронных заявок от перевозчиков, которые планируют выезд в Китай. Затем список грузовиков, которые должны пересечь границу, будет публиковаться на сайте Росгранстроя

Напомним, 3 декабря прошлого года пункт пропуска был закрыт по инициативе китайской стороны из-за сложной эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19.