Зафиксированный за Транссибом леопард оказался "зверем-загадкой"

Ученые проверили "личность" леопарда, которого камеры зафиксировали по другую сторону Транссибирской магистрали и федеральной трассы впервые за 10 лет наблюдений. Сотрудники "Земли леопарда" изучили узор на его шкуре и пришли к выводу, что ранее этот зверь не попадал в объективы фотоловушек, это - новый член краснокнижного семейства, сообщает пресс-служба резервата.

Как говорит начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица, полученные данные говорят о том, что звери начали расселяться не только в соседний Китай, но и на другие участки исторического ареала в России.

- Особенно важен тот момент, что леопарды находят места для перехода Транссиба и автотрассы "Владивосток - Хабаровск". Это подтверждает необходимость создания экологического коридора через автотрассу и Транссиб на участке Угловая-Уссурийск, что предусмотрено дорожной картой по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в Российской Федерации, - заметила она.

Леопарду присвоили персональный идентификационный номер - Leo 224M.

Накануне стало известно, что пятнистая кошка попалась на камеры фотоловушек фотографа дикой природы Игоря Метельского, и камеры, установленные WWF России в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморья. В этих местах леопарды исчезли 50 лет назад.

В XIX веке дальневосточный леопард обитал на территории Корейского полуострова, в восточных провинциях Китая и на южной части хребта Сихотэ-Алинь в Приморье. Но уже к середине прошлого столетия вид исчез в Китае. На Сихотэ-Алине редкая кошка перестала встречаться к середине 1980-х.

Исчезновение связано с вырубкой лесов, браконьерской охотой, пожарами. Дело дошло до того, что в дикой природе насчитывалось всего 35 особей. В последние годы идет большая охранная работа, и теперь, по подсчетам специалистов, на территории национального парка "Земля леопарда" обитает минимум 110 взрослых пятнистых кошек.