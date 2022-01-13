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13.01.2022 18:07
Рубрика: Происшествия

В больнице Ижевска умер пассажир упавшего вертолета Ми-2

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Ижевске умер пассажир вертолета Ми-2. Он выжил при аварийной посадке воздушного суда в Удмуртии 27 декабря, а 13 января скончался в 1-й Республиканской клинической больнице. Об этом сообщил "Интрефакс" со ссылкой на пресс-службу АО "Транснефть-Прикамье".

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В минздраве региона подтвердили эту информацию. В ведомстве рассказали, что несмотря на проведенную интенсивную терапию, у пациента были обнаружены дополнительные необратимые последствия травмы.

Вертолет авиакомпании "Казанское Авиапредприятие" потерпел крушение 27 декабря днем, после облета нефтепровода. На борту находились две человека - пилот и сотрудник нефтяной компании. Перед потерей связи пилот успел сообщить о нештатной ситуации.

Воздушное судно искали 10 часов. Пилот погиб на месте. Выжившего доставили в больницу. Врачи тогда сообщили, что он получил переломы, обморожение и частично потерял память.

После аварийной посадки Ми-2 региональный СК завел уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование ведет и Межгосударственный авиационный комитет.

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