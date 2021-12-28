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28.12.2021 15:33
Рубрика: Происшествия

Врач: Выживший при крушении Ми-2 в Удмуртии не помнит момента аварии

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

Житель Ижевска Илья Хромов, выживший при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии, не помнит момента аварии и обстоятельств происшествия, у него ретроградная амнезия. Об этом сообщили в реанимации 1 РКБ, где сейчас находится пациент.

Фото: Управление МЧС по Удмуртии
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии

По словам заведующего отделением Павла Тверитнева, 53-летний мужчина находится в сознании, угрозы его жизни сейчас нет. У пострадавшего сложный перелом таза и верхних конечностей. Некоторые участки тела были обморожены, но медики успели вовремя оказать помощь, потому ни о каких ампутациях сейчас речи не идет, заявил врач.

По мнению реаниматолога, здесь пострадавший пробудет пару дней, затем его переведут в травматологию. На полное восстановление может уйти до полугода, но из больницы мужчину выпишут гораздо раньше.

Напомним, вертолет АО "Казанское авиапредприятие", патрулировавший нефтепроводы, потерпел крушение в Удмуртии накануне. На борту воздушного судна находились два человека - пилот Дамир Гафуров и сотрудник компании "Транснефть-Прикамье" Илья Хромов. В 15.15 по местному времени от экипажа поступило сообщение о внештатной ситуации.

Спасательная операция длилась более десяти часов. Лес прочесывали с воздуха и земли 300 человек, в том числе спасатели, силовики, добровольцы, и 81 единица техники, уточнили в региональном МЧС.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Пилот Ми-2 Дамир Гафуров погиб.

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