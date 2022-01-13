В Калининграде назначен суд по делу об избиении Павла Прилучного

В Калининграде назначили первое судебное заседание по уголовному делу об избиении известного российского актера в одном из ночных клубов города. Оно состоится 25 января, рассказали в пресс-службе Ленинградского районного суда.

Как ранее сообщали источники в правоохранительных органах, речь идет об инциденте в клубе "Завод", где в ноябре 2020 года был избит Прилучный. В то время он участвовал в съемках второй части фильма "В клетке" в Калининграде. По версии следствия, обвиняемый нанес актеру телесные повреждения, в том числе серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей. После инцидента артист улетел в Москву и перенес операцию в одной из столичных больниц.

Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Причиной агрессии стала личная неприязнь.