Как суррогатная водка убивает людей и приносит убытки бюджету

Череда смертей пришлась на вторую половину рождественских каникул. Поддельная водка была приобретена в небольших магазинах. Два из них тюменские, и не на окраине расположены, а в одном из центральных микрорайонов областного центра. Судя по всему, продажа шла мимо кассы, то есть бутылки не имели подлинных акцизных марок (либо были вовсе без них) и не проходили через ЕГАИС - автоматизированную систему учета движения товара от производителя к оптовым и розничным покупателям. Нелицензированная продукция была разлита, вероятно, в каком-нибудь гараже. Приобрести этикетки, стеклянную тару, пробки - по отдельности и в комплекте, в широчайшем ассортименте - не составляет труда.

Доля теневой водки на российском рынке составляет около трети

В топе продаж - "Родники Сибири". Один из производителей "оснастки" просит за две "фирменных" этикетки с колпачком типа "гуала" около четырех рублей при условии приобретения партии от 5000 штук. Именно употребление содержимого (то был метиловый спирт) с этим брендом привело к гибели девяти тюменцев, в связи с чем региональное подразделение СК РФ, а также прокуратура предупредили сибиряков: употреблять "родниковую" жидкость смертельно опасно! Ранее она фигурировала во множестве уголовных и административных дел, возбужденных в разных уголках страны, в том числе прошлой осенью в Оренбургской области, где от контрафактного алкоголя скончались свыше 30 человек. С этим незарегистрированным товарным знаком одно ЧП следует за другим, но по сей день "родник" не иссякает, фальшивой водки - море разливанное.

В Югре из 16 пострадавших скончались девять. Они прельстились на водку под названием "Царская охота". Без разницы, какой бренд, - яд есть яд. В Тюмени задержаны владелец магазина в Кондинском и с десяток человек, подозреваемых в сбыте суррогатного алкоголя в региональном центре. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Только жизни-то не вернешь.

По оценкам Союза производителей алкогольной продукции и центра развития потребительского рынка школы управления "Сколково", доля теневой водки на российском рынке составляет около трети. В бутылках может быть пищевой спирт, технический, синтетический либо смешанный. У глотнувших метанола шансов на спасение мало. Приобретать сомнительное спиртное из-под прилавка - игра в рулетку. Между тем масштабы подпольного "винокурения" неприятно поражают. С 2016 года силовые структуры в регионах УрФО обнаружили десятки тайных складов, а также цехов по розливу жидкостей, выдаваемых за водку, коньяк, виски, текилу, настойки и прочие напитки. Порой, как в свое время в Тюмени, вскрываются настоящие предприятия, неплохо организованные, способные по объемам выпускаемой продукции конкурировать с легальными ЛВЗ.

Из свежих примеров. Осенью в Сургуте и Нефтеюганске полиция изъяла со складов свыше 14 тысяч бутылок с контрафактным крепким алкоголем. Откуда он - не сообщалось. Зато известна география поставок от южноуральских цеховиков (признаны ОПГ, ожидается суд): это Челябинская, Курганская, Свердловская области. Стоимость только арестованного, еще не реализованного преступной группировкой спиртного оценена в более чем 30 миллионов рублей. В Тюменскую область поступала "паленка" в том числе из соседней Омской, где за 10 месяцев 2021 года полиция закрыла пять подпольных производств и изъяла в общей сложности свыше 100 тысяч разномастных бутылок ориентировочной стоимостью 80 миллионов рублей.

Эксперты центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя дружно говорят: объемы теневых продаж прямо зависят от покупательской способности граждан и цены алкоголя, которая год от года повышается. Растут его продажи через Интернет (годовой оборот исчисляется миллиардами рублей), хотя это незаконно, и благоразумнее, по мнению экспертов, легализовать этот сектор во избежание реализации небезопасных для здоровья напитков, а еще - для госучета продукции, расходящейся посредством Сети.

Ну и касательно метанола. В отличие от этанола, оборот которого жестко контролируется, сей яд можно приобрести без всяких хлопот, с прискорбием констатирует кандидат экономических наук Максим Черниговский.