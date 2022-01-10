В Тюмени арестовали еще пятерых фигурантов по делу о смерти от суррогата

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел сегодня ходатайства следствия о заключении под стражу фигурантов по делу о продаже контрафактного алкоголя унесшего в новогодние каникулы жизни девяти человек.

Пятеро мужчин арестованы. Им предъявлено обвинение.

По версии следствия, с 3 января в магазинах на улицах Ставропольской и Рижской торговали нелицензионной жидкостью, содержавшей метиловый спирт. При этом бутылки были промаркированы как водка. В результате употребления суррогата скончались девять человек.

Расследование продолжается. Тем временем трое фигурантов будут находиться в СИЗО до 5 марта, еще двое, среди которых заведующий одной из торговых точек, - до 6 марта.

Ранее суд также арестовал продавщицу магазина, где погибшие тюменцы приобрели опасное спиртное.