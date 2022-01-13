Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID

81-летняя советская, российская режиссер и сценарист Алла Сурикова прореагировала на появившуюся ранее информацию о своей экстренной госпитализации и COVID-19.

В беседе с ТАСС постановщица "Человека с бульвара Капуцинов" сообщения о заражении коронавирусом опровергла, заявив, что в больнице "просто обследуется".

"У меня все в порядке, я просто обследуюсь", - отметила Сурикова, далее заверяя, что никаких проблем у нее нет.

Алла Ильинична Сурикова родилась в 1940 году в Киеве. Училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Данелии. Сняла более двадцати фильмов, среди которых знаменитые ромком с Мироновым и Прокловой "Будьте моим мужем" и комедийный детектив с Куравлевым "Ищите женщину".