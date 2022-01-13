Новости

Старт второго сезона "Эйфории" установил рекорд на HBO 11:43
Умерла вокалистка группы The Ronettes Ронни Спектор 11:29
Найден актер на главную мужскую роль в новом ремейке "Белоснежки" 10:59
Умер советский композитор и автор песен Нодар Мамисашвили 10:54
Netflix снимет два сиквела "Красного уведомления" 10:31

Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID

Новости
    13.01.2022, 10:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

81-летняя советская, российская режиссер и сценарист Алла Сурикова прореагировала на появившуюся ранее информацию о своей экстренной госпитализации и COVID-19.

В беседе с ТАСС постановщица "Человека с бульвара Капуцинов" сообщения о заражении коронавирусом опровергла, заявив, что в больнице "просто обследуется".

"У меня все в порядке, я просто обследуюсь", - отметила Сурикова, далее заверяя, что никаких проблем у нее нет.

Алла Ильинична Сурикова родилась в 1940 году в Киеве. Училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Данелии. Сняла более двадцати фильмов, среди которых знаменитые ромком с Мироновым и Прокловой "Будьте моим мужем" и комедийный детектив с Куравлевым "Ищите женщину".

Новости

СМИ: Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с COVID 10:28
Умер актер из культового хоррора "Жизненная сила" Николас Доннелли 10:19
Гильдия киноактеров Америки объявила номинации 2022 года 09:52
В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского 09:14
⧣ Россия
Фото: "Кинопоиск"
Опубликован пролог "Этерны" - нашего "ответа" "Игре престолов" 12.01.2022
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 12.01.2022
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 12.01.2022
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Алексей Воробьев рассказал, как инсульт изменил его жизнь 12.01.2022
Лежащему в Коммунарке Леониду Куравлеву провели экстренную операцию 12.01.2022
48-летний актер из "Универа" Герилович найден мертвым у себя дома 12.01.2022
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона "Засланца из космоса" 12.01.2022
Коронавирус у Леонида Куравлева не подтвердился 12.01.2022