Россияне набросились на китайские автомобили: их продажи выросли вдвое

Китайские автомобили оказались весьма интересным предложением для россиян в 2021 году. Об этом говорят итоги продаж, которые 13 января подвели в Ассоциации европейского бизнеса.

Как выяснилось, общий объем продаж китайских машин составил 115 700 штук. Это вдвое больше, чем в 2020-м, когда было реализовано 57 200 "китайцев". Доля машин из Поднебесной дошла до 7 процентов, тогда как ранее не превышала 4 процента.

Китайские марки в этом году нередко входили в топ-10 самых успешных на рынке по итогам того или иного месяца. Например, в декабре Haval стал 9-м. Однако в общей табели о рангах все-таки до десятки не дотянули. Haval оказался 12-м с результатом 39 126 машин, Chery - 13-й с 37 118 продажами.

В первом случае рост относительно показателя годичной давности составил 125%, во втором - 224%. И это в Chery еще отдельно подавали данные по реализации кроссоверов суббренда Exeed, а ему удалось ворваться в пятерку "китайцев" с показателем 3 756 машин. Кроме лидеров выше только Geely - 24 587 продаж и Changan - 5 705.

Отметим, что далеко не все марки остались в плюсе. Это Haval, Chery, Geely, Exeed и FAW со скромной прибавкой в 17% относительно 2021-го. У GAC такой статистики нет, поскольку этот бренд впервые подавал сведения в АЕБ. У Changan и Dongfeng динамика отрицательная - минус 20 и 43% соответственно. А вот остальные автокомпании на рынке существуют, кажется, номинально - включая одного из прежних лидеров, Lifan. В декабре он продал всего 6 машин.

Ранее эксперты "РГ" предположили, что и в 2022 году китайские автомобили будут пользоваться популярностью россиян.

"В первую очередь это связано с доступностью, высоким техническим оснащением данных автомобилей (богатый набор опций присутствует даже в базовых комплектациях), а также регулярным обновлением модельного ряда. Например, в 2022 году бренд Chery выпустит обновленный Tiggo 7 Pro, а также компактный кроссовер Exeed LX, Haval - внедорожник Dargo", - отметила представитель ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.