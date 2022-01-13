В Госдуме прокомментировали идею вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Предложение главы СК РФ Александра Бастрыкина вернуть контроль за оборотом оружия МВД заслуживает внимания, так как в обществе наблюдается запрос на усиление контроля за оборотом оружия, отметил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает RT.

При этом он заявил, что предложение передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД - это очень дискуссионный вопрос. Выборный подчеркнул, что Росгвардия крайне тщательно относится к выполнению тех функций и задач, которые возложены на нее, но их недостаточно. Парламентарий отметил, что ключевой задачей сегодня является создание правовых механизмов, которые могли бы выявлять лиц, приобретающих оружие в преступных целях.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил возобновить контроль за оборотом гражданского оружия и патронов органами МВД России. Сейчас контрольно-лицензионную деятельность осуществляют подразделения Росгвардии.

Эксперты считают, что предложение вернуть лицензионно-разрешительную систему в структуру МВД связано с более широкими оперативно-розыскными возможностями полиции, чем имеются у Росгвардии. Оперативники могут получать информацию о готовящихся преступлениях с применением гражданского зарегистрированного оружия и эти преступления предотвращать. В то время как росгвардейцы только контролируют правильность хранения и сроки регистрации.