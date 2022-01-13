Ученые объяснили загадку асимметрии Луны

Международная команда исследователей объяснила причину различий, обнаруженных ранее при помощи космических зондов на ближней и дальней сторонах Луны. Компьютерная модель доказала, что асимметрия связана с мощным космическим столкновением, произошедшим четыре миллиарда лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Науке давно известно, что дальняя и ближняя стороны Луны заметно отличаются друг от друга. Это видно даже при помощи примитивных наземных телескопов.

Последние исследования, в том числе анализ грунта с обеих сторон Луны, лишь подтвердили, что различия между двумя сторонами спутника Земли являются значительными. По-разному не только выглядит поверхность Луны на обеих сторонах, различным оказался и химический состав реголита.

Ранее было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих лунную асимметрию. В новом исследовании ученые опираются на данные разработанной ими модели. Она показала, что в первые миллионы лет своего существования Луна находилась в первозданном состоянии, была однородной по всей поверхности, но в какой-то момент покрывающий ее материал перемешался с другим космическим материалом.

Когда Луна окончательно остыла, ее поверхность затвердела. Именно тогда образовался ландшафт, который мы видим сегодня. Предыдущие исследования показали, что более четырех миллиардов лет назад произошло мощное столкновение, в результате которого образовался бассейн Эйткена. Но как оно повлияло на наблюдаемые сегодня условия, оставалось загадкой.

В новой работе астрономы приняли во внимание все известные науке данные, что позволило сымитировать мощное космическое столкновение. Результаты говорят о том, что подобная катастрофа должна была привести к выделению большого количества тепла. Оно распределялось неравномерно, следовательно, одна сторона Луны стала остывать быстрее другой.

Кроме того, материал того крупного объекта, который столкнулся с Луной, должен был проникнуть вглубь самой Луны, препятствуя процессу конвекции. Затем он начал "пробиваться" к поверхности на дальней стороне, и все это вкупе создало различия в ландшафте, наблюдаемые сегодня.