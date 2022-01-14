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Обнаружена гигантская планета, спрятанная "у всех на виду"

Астрономы нашли газовую планету, ранее скрытую от наблюдения. Планета TOI-2180 b имеет такой же диаметр, как Юпитер, но тяжелее ее в три раза. Исследователи также считают, что она содержит 105 масс Земли и находится гораздо ближе к ней, чем подобные планеты.

Фото: ESA
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Исследование опубликовано в Astronomical Journal. По словам ученых, это особенный космический объект. Орбита планеты составляет 261 день, она расположена в 379 световых годах от Земли (что близко для экзопланеты), а также ее звезда очень яркая, и ученые могут наблюдать, как она проходит в ее поле.

Любопытно, что открытие было сделано с помощью астрономов-любителей, которые берут общедоступные данные со спутников NASA, таких как TESS, и просматривают их, чтобы заметить транзиты планеты, совершенные в равный интервал времени друг от друга. Они похожи на погашение, провал яркости в момент прохождения планеты перед звездой. Чтобы убедиться, что это именно транзиты, нужно зафиксировать три таких явления.

Так, группа наблюдателей сообщила астроному Полу Далба из Калифорнийского университета в Риверсайде об одном таком транзите, и его команда стала наблюдать за гравитационным притяжением планеты к звезде. Чтобы увидеть второй транзит, ученый организовал наблюдение с 14 разных телескопов на трех разных континентах. И, хотя в результате такой деятельности было сделано 20 тысяч снимков, ни одно из них не дало четкого изображения планеты. Сейчас ученые надеются, что увидеть планету удастся в феврале, когда она снова будет проходить мимо своей звезды.

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Фото: Andrea Isella/Rice University
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