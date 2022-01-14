Кроссовер Renault Austral получит оптику с гравированным стеклом фар

Компания Renault продолжает тизерную кампанию кроссовера Austral, который придёт на смену Captur. На этот раз опубликован силуэт автомобиля.

Наряду с описанием дизайна - атлетичного и динамичного, выраженного в новой геометрии, которая отошла от привычных горизонтальных линий, в компании сообщили, что Renault Austral получил уменьшенные зазоры между кузовными панелями и улучшенную подгонку деталей.

Как и предполагалось, новый Austral выполнен в той же стилистике, что и Megane E-Tech. В особенности это касается передних фар и решётки радиатора. Корпус фар изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры, начинающие переливаться и играть, когда зажигаются светодиодные огни.

Ранее "РГ" рассказывала, что Renault начала финальный этап испытаний Austral, в рамках которого прототипы нового кроссовера суммарно проедут два миллиона километров. Renault Austral построен на модифицированной платформе CMF-CD3 и будет оснащаться только гибридными трансмиссиями, включая 200-сильную E-Tech.

Продажи нового Renault Austral начнутся весной 2022 года.