Renault поделилась подробностями о новом кроссовере Austral

Renault приступила к финальной серии испытаний новой модели, которая заменит кроссовер Kadjar. Испытателям предстоит пройти два миллиона километров по различным типам дорог, чтобы завершить настройки силовых агрегатов, линейка которых будет включать только гибриды.

Вместе с подробностями компания поделилась и фотографиями прототипов, которые выполнены в том же ключе, что и новый Megane E-Tech: узкие фары, фонари и решётка радиатора.

Новый Renault Austral построен на новой версии модульной платформы CMF - CMF-CD3. Версий с ДВС не будет - только гибриды.

Базовая версия оснащается мягко-гибридной установкой с бензиновым 1.3 TCe и 12-вольтным стартер-генератором. Анонсированы также мягкий гибрид с новым бензиновым 1.2 турбо и 48-вольтным довеском и 200-сильная трансмиссия E-Tech. Таким образом, вряд ли можно надеяться на то, что Austral доберётся до нашего рынка.

В рамках финальной стадии испытаний предусмотрены пробеги по дорогам Франции, Румынии, Германии и Испании общей длиной 600 000 км, ещё 1.4 млн километров - режим трассы.

Старт продаж нового Renault Austral запланирован на весну 2022 года.