Лавров: НАТО продолжает заманивать новых членов

НАТО пытается искусственно заманивать в свои ряды новых членов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

По словам Лаврова, США и НАТО взяли курс на сдерживание КНР и РФ. "Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности", - отметил глава МИД. И напомнил, что недавно прозвучали "достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться".

"То есть такое искусственное заманивание, расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора, потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются", - заключил Лавров. На Смоленской площади напомнили и о программах "мобильности" Альянса, и о регулярных учениях, "имеющих далеко небезопасную "легенду", в которых участвуют такие "нейтралы", как Швеция, Финляндия и Австрия.