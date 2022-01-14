Лавров: Запад зарвался

Глава МИД РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему Москва именно сейчас поставила ребром требование о дальнейшем нерасширении НАТО. "Накопилось", - подчеркнул Лавров.

"Накопилось за период после девяностых годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", - заявил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что НАТО в ходе пяти волн расширения подошла вплотную к границам России: "Сейчас Альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно".

Министр отметил, что от РФ требуют "войска на своей территории направлять в казармы", а в то же время "американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы". Также "создаются базы и на Черном море", "на Украине англичане строят базу на Азовском море". "Нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался. Давайте прямо говорить", - отметил шеф российской дипломатии.

"Нашему терпению пришел конец. Мы запрягали очень долго. Пора ехать. Ждем, когда ямщик на той повозке ответит на наше предложение", - метафорически резюмировал Сергей Лавров.