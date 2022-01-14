NYT: Украину не примут в НАТО в обозримом будущем

НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем. Об этом пишет американская газета The New York Times, отмечая, что президент США Джо Байден и европейские лидеры не готовы пойти на такой шаг.

По словам авторов статьи, "Вашингтон не имеет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс", пишет РИА Новости. Отмечается также, что Байден стал более скептичен насчет расширения военных обязательств США.

Кроме того, Германия и Франция ранее выступали против членства Киева в блоке, в результате чего другие страны Европы заняли выжидательную позицию, поскольку помехой выступает необходимость консенсуса по принятию нового участника.

В числе других возможных причин обозреватели указывают стремление американского президента увидеть улучшения в политической и правовой системах на Украине, а также нежелание НАТО ухудшать отношения с Россией.

На этой неделе официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО или какой-либо другой альянс в настоящее время не обсуждается. Ранее вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией Катрина ван ден Хойвел заявляла, что членство Украины в НАТО не отвечает национальным интересам США. Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США по той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией.