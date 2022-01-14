Собянин: В заболеваемости коронавирусом в Москве уже начинает доминировать "омикрон"

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Диагностическом центре лабораторных исследований Департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.

Во время посещения глава города сказал: "Рост заболеваемости коронавирусом в городе может достичь 6-7 тысяч человек в сутки". И далее рассказал, что по данным лаборатории уже видно, что сегодня, к сожалению, новый штамм "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. Это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости, что, собственно, и демонстрируют даже последние вчерашние, сегодняшние официальные данные".

По словам мэра, Москва вступила в период нового роста заболеваемости ковидом. На основе данных секвенирования генома коронавируса специалисты подтверждают, что в ближайшие дни "омикрон" вытеснит "дельту", которая доминировала в прошлом году: "Мы справимся и с этой волной заболеваемости. Стационарное и амбулаторное звенья московского здравоохранения готовы к возрастающим объемам нагрузки, хотя, конечно, будет очень непросто".

Обращаясь же к москвичам, мэр сказал: "Прошу москвичей в ближайшие недели соблюдать максимальную осторожность. По возможности, откажитесь от необязательных поездок и посещений общественных мест. Обязательно используйте защитные маски. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете избежать перегрузки системы здравоохранения. Это критически важно".

Собянин отметил, что Москва располагает достаточными лабораторными мощностями, чтобы обеспечить массовое тестирование на коронавирус. Есть в городе и возможности для масштабного секвенирования генома коронавируса, что позволило своевременно обнаружить появление штамма "омикрон", как и ранее "дельты". Для проведения секвенирования генома коронавируса Диагностический центр на Варшавском шоссе был оснащен специальным оборудованием, включая секвенаторы Illumina MySeq dx, систему капиллярного секвенирования Нанофор-05 и систему генетических исследований Agena.

Впервые в России специалисты этого центра внедрили в практику метод полногеномного секвенирования вируса NGS, позволяющий параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора (секвенатора).

Работы по секвенированию были начаты еще в июле 2021 года в режиме 100-150 проб в неделю. С прошлого декабря осуществляется регулярный массовый мониторинг в режиме 1 500 проб в неделю.

Впервые штамм "омикрон" был выявлен 20 декабря 2021 года. До этого фиксировался исключительно штамм "дельта" и его дочерние линии. Всего за этот период 13 января обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года.

Всего специалистами Центра проведено порядка 11,3 тысячи полногеномных секвенирований вируса.

Напомним, массовое тестирование в столице в столице с начала пандемии COVID-19 развернуто на базе 17 городских лабораторных центров по диагностике коронавируса методом ПЦР, к которой также подключены лаборатория федерального Противочумного центра Роспотребнадзора и 7 частных лабораторий. Общая мощность лабораторий - около 70 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Кроме того, городские лаборатории были оснащены порядка 100 аппаратами ИФА для проведения тестирования на антитела.