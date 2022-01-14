Врач рассказала, как новый штамм коронавируса проявляется у детей

Новый штамм коронавируса "омикрон" у детей в основном проявляется симптомами бронхиолита - воспалением мелких бронхов. В процессе заболевания может развиться дыхательная недостаточность, пневмония. Об этом "Российской газете" рассказала педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Елена Тысячная.

По ее словам, дыхание у заболевших "омикроном" детей свистящее, шумное, с участием вспомогательной мускулатуры, выдох - удлиненный, могут появиться приступы удушья, часто развивается малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

При выраженной бронхообструкции может появиться шумный выдох, увеличиться частота дыхания. Ранее такие симптомы не наблюдались, говорит врач.

В некоторых случаях при "омикроне", как и при инфицировании штаммом "дельта", бывают рвота и понос. Температура обычно высокая - 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений.

Но в целом мнения врачей в отношении "омикрона" сегодня противоречивые: одни утверждают, что у детей заболевание протекает легче, чем при "дельта"- штамме, другие не считают его менее опасным, потому что он может вызвать серьезные осложнения особенно у маленьких пациентов в возрасте до двух лет.

Ранее на это обратил внимание и министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Маленькие дети наиболее уязвимы перед "омикроном"", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. Министр также подчеркнул, что защитить новорожденного и ребенка в первые годы жизни может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу.

Все специалисты сходятся в том, что "омикрон" чрезвычайно заразен, именно поэтому он так быстро распространяется.